Brian Lozano dá azo a rumores

Atualmente ao serviço do Santos Laguna, do México, Brian Lozano está a realizar a melhor época da carreira, com 13 golos em 33 jogos. Números que colocaram o extremo uruguaio, de 26 anos, no radar de alguns clubes. De acordo com o portal Diez, FC Porto, Besiktas e Watford têm o jogador na mira.