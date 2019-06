Bruma convida a esforço

A prestigiada revista alemã ‘Kicker’ deu eco na sua edição de ontem do interesse do FC Porto em Bruma, e Record teve oportunidade de confirmar não só esse desejo como a existência de uma proposta concreta dos dragões no internacional português. Segundo Catió Baldé, agente do extremo de 24 anos, a SAD avançou com uma oferta de 10 milhões de euros, valor considerado baixo quando comparado com as ofertas feitas pelo PSV Eindhoven e Spartak Moscovo, os outros interessados na contratação do jogador."O FC Porto apresentou uma proposta de 10 milhões de euros, um pouco abaixo do PSV Eindhoven e do Spartak Moscovo, que avançaram com 15 milhões, valor que o RB Leipzig pede para libertar o jogador. O Bruma está no mercado porque quer jogar com regularidade, e o clube aceitou vendê-lo", revelou-nos Catió Baldé, aconselhando os dragões a subir a parada para conseguir os seus intentos."Tendo em conta que apresentaram a proposta mais baixa, terão de subi-la para atingir os valores dos outros clubes que manifestaram interesse no Bruma. Ele vê com bons olhos esta possibilidade, porque gostaria de voltar a Portugal e representar o FC Porto, mas todos os cenários estão em aberto", apontou o agente do extremo que chegou à Bundesliga em 2017.De acordo com Catió Baldé, o RB Leipzig deu o dia de hoje como prazo para avaliar propostas por Bruma, pelo que a SAD terá de se apressar para conseguir o concurso do internacional português. Com contrato até 2022, o antigo jogador do Sporting manifestou o desejo de deixar o Leipzig após uma época onde a sua utilização foi muito mais reduzida do que a anterior – passou de 40 para 27 jogos e o número de golos reduziu de sete para três –, facto que o fez perder protagonismo e um lugar na Seleção Nacional.Os dragões propuseram um contrato de cinco épocas ao internacional português e não têm de se preocupar com a cláusula antirrivais que ficou estipulada quando Bruma deixou o Sporting, em 2013, uma vez que essa só era válida por um período de cinco anos. Depois de três épocas no Galatasaray, uma na Real Sociedad e a primeira no RB Leipzig, o extremo ficou livre para poder assinar por outro dos grandes portugueses, sem interferência dos leões. Nas seis temporadas que leva a jogar no estrangeiro, Bruma somou 85 jogos e 15 golos pelo Galatasaray, 33 encontros e três tentos ao serviço da Real Sociedad, bem como 67 jogos e dez golos pelo RB Leipzig. Números interessantes para um jogador ainda jovem.Para além das três propostas que recebeu do FC Porto, PSV Eindhoven e Spartak Moscovo, o RB Leipzig foi abordado por Hertha Berlim, Eintracht Frankfurt e Southampton, no sentido de saberem as condições para garantir os serviços do internacional português. Mas o interesse ficou-se por aí e a luta ficou reservada a três. As qualidades demonstradas por Bruma, numa primeira fase no Sporting, depois nas seleções jovens de Portugal e em seguida nos clubes por onde passou no estrangeiro, despertaram o interesse de clubes como o FC Porto, que veem em Bruma um extremo com elevado potencial. Depois de seis épocas no estrangeiro, Bruma pode voltar a Portugal pela porta grande.