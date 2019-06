Bruma desviado do Dragão

Bruma foi desviado do FC Porto para o PSV Eindhoven. As negociações terminaram já de madrugada, quando o tinha tudo acertado com o FC Porto, faltando apenas a oficialização.





Segundo os dados recolhidos por Record, Bruma vai mesmo para Eidhoven. Os dirigentes do clube holandês fizeram uma viagem relâmpago a Lisboa para convencerem o jogador. O acordo foi fechado durante a madrugada numa unidade hoteleira da capital e Bruma acertou com o PSV um contrato por cinco épocas. Cai assim por terra o princípio de acordo com o FC Porto.