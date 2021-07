Bruno Alves acredita que "o FC Porto é um clube muito bom para Alfredo Morelos"

Bruno Alves vê como natural o interesse do FC Porto em Alfredo Morelos, mas lembra que o valor que o Glasgow Rangers pede pelo internacional colombiano é justo. Antigo jogador do clube escocês e ex-companheiro do avançado, Bruno Alves acrerdita que se o FC Porto investir na contratação de Morelos não se vai arrepender.





"Dada a sua qualidade e o que tem feito nos últimos anos, diria que o valor de 20 milhões de libras (23 milhões de euros) não é muito por Alfredo Morelos. Continua a ser muito dinheiro para o FC Porto pagar, mas se quiseres esse tipo de qualidade, é isso que tens de pagar, por isso é o preço certo por ele neste momento. Se o FC Porto quer comprá-lo, é preciso pagar um bom dinheiro, porque ele é um jogador de muito valor e é internacional colombiano. Não sei qual é a motivação deles para a transferência, mas se pagarem esse valor, acho que vale a pena. Ainda não fui questionado por ninguém do FC Porto sobre o Alfredo, mas acredito que é um clube muito bom para ele jogar futebol", começou por destacar o antigo capitão do FC Porto, em declarações ao 'Daily Record'.De volta a Portugal, para jogar no Famalicão, Bruno Alves acredita que Morelos terá facilidade em adaptar-se ao futebol português. Caso seja necessário, terá uma ajuda suplementar. "Joguei com ele e tenho a certeza de que se adaptará muito rapidamente ao FC Porto. Não foi fácil jogar na Escócia, devido à barreira do idioma, mas como o espanhol e o português estão mais próximos e o ambiente seria mais parecido com o da Colômbia, então talvez ele se adaptasse facilmente ao Porto. Mas nunca se sabe o que pode acontecer no futebol e ele está a dar-se muito bem no Rangers, claramente gosta da Escócia e se ele se mudar terá que ser para um lugar onde seja tão feliz. Se decidir assinar pelo FC Porto, é claro que vou ajudá-lo. Moro perto do Porto e joguei lá muitos anos, pelo que vou estar presente. Ele é mais do que um ex-companheiro de chá - é um grande amigo", recordou o antigo internacional português.Bruno Alves foi companheiro de Alfredo Morelos no Glasgow Rangers, na época 2017/18, numa equipa comandada pelo português Pedro Caixinha, e onde jogava o agora portista Fábio Cardoso.