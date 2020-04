Bruno Alves: «No FC Porto quando não se ganha fica difícil e ainda bem que assim é»

Longe vão os tempos em que Bruno Alves comandava a defesa do FC Porto, mas o central não esquece esses momentos. Em declarações à FC Porto TV, o ainda jogador do Parma recordou a passagem pelo Dragão, lembrando sobretudo um jogo em que o FC Porto conseguiu impedir que o Benfica fosse campeão na casa portista.





"O melhor jogo foi aquele em que fiz o golo ao Benfica em casa, no ultimo ano em que estive no FC Porto. Num cruzamento do Belluschi. Foi uma época muito difícil. Não fomos campeões e foi difícil. No FC Porto quando não se ganha é difícil e é bom que seja assim. E como tinha sido época difícil, foram mil emoções ao mesmo tempo. Foi muito especial", lembrou, manifestando alguma saudade desses momentos."Que saudades destes tempos. Éramos felizes a jogar, tínhamos uma boa química. Aprendemos todos os conceitos do mister Jesualdo, com muitas mudanças em todos os jogadores. Ele conseguiu moldar os jogadores. Mesmo quem não jogava estava ligado no campeonato e no jogo. Foi um campeonato fantástico. Para mim foi muito difícil e tive sempre de provar muito que merecia jogar, e tem de ser assim, os adeptos são exigentes", sublinhou, puxando ainda a fita atrás até à conquista do campeonato de 2008."Para mim este campeonato significou muito. Simbolizou a vontade de vencer, de ganhar títulos e fazer parte da historia", concluiu