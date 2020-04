Bruno Alves: «Posso perder no jogo, mas não posso perder na porrada»

Entre alguns momentos marcantes da sua carreira, Bruno Alves lembrou, na conversa com a FC Porto TV, um episódio com Nuno Gomes, num FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão, que lhe valeu a expulsão e o consequente afastamento da equipa.





"O Co Adriaanse pôs-me a jogar num jogo frente ao Benfica. Estávamos a perder 0-2 em casa, mas como eu aprendi com o meu pai 'posso perder no jogo, mas não posso perder na porrada', então na porrada eu não perdi", referiu o central, em tom humorado"Fui expulso e depois foi difícil voltar à equipa, passei algum tempo de fora, sem jogar, mas o Adriaanse foi sempre muito honesto comigo e disse-me que se não tivesse sido expulso, provavelmente iria continuar a jogar, que estava a jogar bem. Mas depois daquele momento também houve uma alteração do sistema tático, a equipa começou a ganhar e foi muito difícil voltar a jogar. Entendi a situação, aprendi com os erros e isso fez de mim um jogador e uma pessoa mais forte para lidar com o futebol e com a vida", destacou o experiente defesa.