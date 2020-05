Bruno Alves: «Sérgio Conceição tentou abordar-me para voltar ao FC Porto»

Depois de ter revelado, durante uma das edições do programa "FC Porto em Casa", que Sérgio Conceição o havia convidado para voltar ao FC Porto, no verão passado, Bruno Alves voltou ao tema, desta feita em entrevista à Eleven Sports.





O defesa-central português recordou um encontro casual com o técnico na Sardenha e voltou a falar desse mesmo convite, feito no verão passado."Há uns tempos encontrei o Sérgio Conceição de férias, na Sardenha, e ele ainda tentou abordar-me para voltar ao FC Porto. Mas não faço previsões. Só me quero levantar amanhã, de saúde e fazer o meu treino. Estou focado no Parma, um clube que me acolheu de maneira fantástica e com o qual não posso ser ingrato", apontou.