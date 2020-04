Bruno Alves tem três ídolos no FC Porto

Na convesa com a FC Porto TV, Bruno Alves não se cansou de referir que trabalhou muito ao longo da sua carreira para atingir o patamar mais elevado do futebol mundial, e na hora de apontar as suas principais referências dentro do campo, o experiente defesa indicou três antigos jogadores dos dragões.





"Fernando Couto, Aloísio e Jorge Costa são ídolos para mim, principalmente o Fernando Couto, que era fortíssimo a jogar de cabeça. Foram exemplos com que fui trabalhando e foi um orgulho ter aprendido com esses craques do futebol", advertiu o central.