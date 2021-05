Bruno Costa e o possível regresso ao Dragão: «Sérgio Conceição disse que tinha qualidade para voltar»

Sem querer confirmar o regresso ao Dragão, Bruno Costa admitiu, em entrevista ao jornalista Rémi Martins, que sabia que os responsáveis do FC Porto iam estar atentos às suas prestações no P. Ferreira. E revelou também que Sérgio Conceição sempre acreditou que a porta de regresso estaria aberta para o médio.





"[Quando eu saí] disse para trabalhar muito. Trabalhar todos os dias, que tinha qualidade para voltar", contou Bruno Costa, abordando depois o facto de continuar debaixo de olho do clube onde se formou: "Não estava à espera de outra coisa porque sei os bons profissionais e as boas pessoas que o FC Porto tem. Por isso, sei que estão atentos. Sei que estão atentos porque sabem todos os anos que passei lá e que estou a fazer uma boa época. Quando saí para ir para outro clube, não fui a pensar em voltar ao FC Porto, mas fui a pensar em dar o meu melhor e evoluir enquanto jogador. O resto são coisas para as pessoas que tratam disso e não me cabe a mim pensar nessas coisas porque senão não estaria com foco total no trabalho."Sobre a saída do FC Porto, em janeiro de 2020, Bruno Costa admite ter sido um momento difícil, "como sair de casa", mas não esconde que foi o passo certo a dar. "Sentimos todos que era o melhor para a minha carreira, que era o melhor para a minha evolução enquanto jogador para ter mais minutos e mais experiência no futebol. Sentimos todos que era a melhor decisão. Não tive os minutos que gostaria de ter tido no Portimonense, mas foi também com essa intenção que fui para o Paços e felizmente correu bem", explicou o jovem médio, de 24 anos, que teve nos castores a verdadeira época de afirmação."O 5.º lugar, a performance, os minutos que tive… Penso que posso dizer que foi uma aposta boa. Foi sempre um clube que me deu tudo e que meteu tudo à minha disposição para poder dar o meu melhor. Era mesmo uma época assim que eu precisava, que idealizava para a minha carreira. Uma época em que joguei feliz, fui para os treinos feliz e consegui mostrar a minha qualidade dentro do campo", considerou.