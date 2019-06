Bruno Costa garantido na pré-época do FC Porto

Depois de semanas de impasse, Bruno Costa já sabe o que o futuro lhe reserva a curto prazo e sabe, igualmente, que a próxima etapa passa por se apresentar na pré-época do FC Porto.





O médio esteve com um pé no Portimonense, mas, de acordo com o programa "Mercado", do Porto Canal, irá integrar os trabalhos de preparação para a nova época dos dragões, tendo uma nova oportunidade por lutar por um lugar no plantel azul e branco.No entanto, uma eventual cedência aos algarvios não está, ainda, totalmente descartada, visto que é possível que a equipa sofra alguns cortes depois desse período.