Bruno Costa já fez a mala de regresso ao FC Porto

Terminou a melhor época da carreira de Bruno Costa, que depois da aventura no Paços prepara agora o regresso ao FC Porto. “Dou por terminada a temporada com sentido de dever cumprido, coletiva e individualmente. Disse várias vezes que fui para o P. Ferreira para reencontrar a felicidade a jogar futebol... E reencontrei. Este clube cumpriu e superou todas as minhas expectativas. (...) Espero um dia voltar a este clube ao qual agora chamo de segunda casa”, escreveu Bruno Costa. A primeira casa, essa, é o Estádio do Dragão.