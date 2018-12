Bruno Costa não treinou devido a lesão na coxa direita

O FC Porto voltou aos trabalhos, esta segunda-feira, horas depois do triunfo no Jamor, diante do Belenenses, que garantiu a passagem à final four da Allianz Cup.No regresso aos treinos, Sérgio Conceição não contou com Bruno Costa, algo que, segundo os Dragões, se deveu a uma lesão na coxa direita.O médio, recorde-se, foi substituído ainda na primeira parte da partida de domingo, o que suscitou uma enorme polémica por uma possível vio lação dos regulamentos e, mais precisamente, do ponto 3 do artigo 15.º, que prevê que as equipas devem apresentar dois jogadores formados localmente na equipa titular, os quais devem cumprir, pelo menos, 45 minutos de jogo.De fora do regresso aos trabalhos ficaram também Otávio e Aboubakar, devido a lesão, e Bazoer, que folgou com a equipa B.