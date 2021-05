Bruno Costa prestes a voltar ao Dragão

Bruno Costa vai voltar a ser jogador do FC Porto na próxima temporada. Após época e meia ligado ao Portimonense, com a atual temporada a ser cumprida por empréstimo no P. Ferreira, o médio, de 24 anos, vai assinar pelos dragões em breve.





Trata-se de um regresso a casa por parte de Bruno Costa, que cumpriu 10 épocas na formação azul e branca, desvinculando-se no mercado de inverno de 2020. Face à evolução da última época e meia, com especial ênfase para a afirmação que conseguiu no P. Ferreira na presente época, Bruno Costa vai ser novamente recrutado pelo FC Porto, ele que, tal como o próprio técnico já admitiu, é bastante apreciado por Sérgio Conceição.Com 31 partidas realizadas pelos castores, três dezenas na condição de titular, Bruno Costa está a terminar a época mais consistente da sua carreira ao nível sénior, com quatro golos marcados, um deles ao FC Porto, de penálti, aquando da vitória por 3-2 do P. Ferreira sobre os Dragão para a Liga NOS, no Estádio Capital do Móvel.Com a contratação de Stephen Eustáquio já assegurada, o FC Porto vai assim contar no seu plantel 2021/22 com dois dos médios titulares do P. Ferreira esta época, na qual a equipa já garantiu o 5º lugar no campeonato nacional.