Bruno Fernandes mete-se na publicação de Bernardo Silva: «Gostas de uma polémica, tu»

Depois de Ricardo Pereira e Gonçalo Paciência, também Bruno Fernandes se 'juntou à conversa' na publicação de Bernardo Silva. Benfiquista assumido, o médio do Manchester City não escondeu a satisfação pela vitória sobre o FC Porto (3-1), esta quarta-feira à noite, para a Liga dos Campeões. "Esta soube tão bem", atirou o médio citizen no Instagram, levando o jogador do rival United a comentar, em tom de brincadeira.





"Gostas de uma polemicazinha, tu'", disse Bruno Fernandes, juntando-lhe um emoji sorridente. Um pouco antes, recorde-se, já os 'portistas' Ricardo Pereira e Gonçalo Paciência tinham 'ripostado'. Enquanto que o lateral do Leicester colocou um emoji de insatisfação, o avançado do Schalke 04 atirou: "Tem de levar uns cachaços, este".