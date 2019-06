Buffon apontado ao FC Porto

Desde que anunciou a saída do PSG que Buffon tem sido apontado a vários clubes. Esta terça-feira, o 'Tuttosport' avança que o guarda-redes italiano é uma possibilidade para o FC Porto. No clube portista continua por definir a situação de Casillas.



Buffon chegou a Paris proveniente da Juventus no verão de 2018 com um contrato válido por uma temporada, com opção de renovação por mais um. As partes chegaram a acordo e decidiram não prolongar o vínculo, tendo essa situação sido anunciada a 5 de junho.





No PSG, o internacional italiano de 41 anos fez 25 jogos em todas as competições, tendo ganho o título de campeão da Ligue 1 e a Supertaça.