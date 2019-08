Buffon esteve quase a assinar

Silvano Martina, agente de Gianluigi Buffon, confirmou que o guarda-redes italiano esteve com a caneta na mão para assinar pelo FC Porto, mas um telefonema da Juventus fê-lo trocar de ideias. "O Gigi estava pronto para assinar pelo FC Porto quando chegou a chamada da Juventus. Por esses dias, pensava em si, no futuro, na família, e entendeu que a melhor opção era voltar a Turim", revelou o empresário do italiano ao Calciomercato.