Caballero: «Todos acham que o FC Porto é acessível, mas é uma equipa muito disciplinada»

Willy Caballero, guardião do Chelsea, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da Liga dos Campeões, que ditou um encontro entre os 'blues' e o FC Porto. Em declarações 'Yahoo Deportes', o argentino deixou um aviso em relação aos azuis e brancos.





"O FC Porto é um pouco como o Málaga, na época 2012/13. É aquela equipa que todos querem enfrentar ou que acham que é acessível, mas pelo que demonstrou contra a Juventus e na fase de grupos é uma equipa que tem muita disciplina. Defendem muito bem", disse o guardião, deixando também elogios a Sérgio Conceição."O treinador é muito inteligente. Muitos jogadores falam bem dele. Nós agora também estamos bem, mas mudámos de treinador recentemente, pelo que temos de ter os pés bem assentes na terra e não podemos pensar que somos superiores a quem quer que seja", alertou.Mas os elogios aos dragões não se ficaram por aqui. Caballero acabou também por deixar palavras positivas ao compatriota Marchesín. "No FC Porto, o Marchesín tem estado muito bem. Sinto-me identificado com o Emi Martínez, do Aston Villa, e o Marchesín, porque quando estive no Málaga joguei muito bem e as pessoas não reconheciam isso. Mais vale estar num Man. City ou num Chelsea e ser suplentes, porque o clube onde jogas importa mais. No outro dia ouvia o Marchesín e senti-me identificado", lamentou.