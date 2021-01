Cádiz tem Loum na lista de opções

O Cádiz, da 1ª Liga espanhola, está no mercado à procura de um médio com características defensivas e Loum será um dos nomes na lista de hipóteses. De acordo com o portal Noticias Cadistas, o clube andaluz já terá perguntado pela situação do médio senegalês que o FC Porto contratou ao Sp. Braga em 2019, vendo com bons olhos um empréstimo até ao final da época.