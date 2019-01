Caio afinal está entre Benfica e... Shakhtar

Caio Lucas Fernandes não vai ser jogador do FC Porto no mercado de inverno e, para ficar em Portugal, a única alternativa ainda em aberto é o Benfica. Ao queapurou, o Shakhtar Donetsk entrou em cena e está muito interessado no criativo do Al Ain, mas como os azuis e brancos não aproveitaram a preferência que lhes era concedida pelo jogador, encerrando semanas de especulações, os contactos realizados pelas águias ainda podem frutificar nos próximos dias, sob pena de deixarem escapar mais um reforço depois de terem decidido entrar na luta por Fernando Andrade.A pressão do clube ucraniano orientado por Paulo Fonseca é grande, devido aos seus argumentos financeiros, mas existe um especial agrado de Caio por Portugal, e que ficou patente no facto de ter optado por passar férias no norte do país, onde um dos seus representantes se encontra radicado. Daí, igualmente, a forte recetividade a tentar a sorte no Dragão, ainda que sem efeito.O criativo que deu nas vistas pelo Al Ain no Mundial de Clubes nunca teve uma proposta concreta por parte do FC Porto. A esperança foi-se arrastando sem que houvesse perspetivas de fumo branco, pelo que os seus representantes começaram a trabalhar outras soluções para uma carreira que Caio Fernandes pretende que se transfira o mais rapidamente possível na Europa. O contrato com o Al Ain estende-se até ao final da época e o Shakhtar só volta a competir a 14 de feveiro, com o Eintracht Frankfurt, na Liga Europa.Tratando-se de um alvo que estava ao alcance do FC Porto, Caio foi avaliado por Sérgio Conceição. O técnico colocou na balança a capacidade de desequilíbrio do brasileiro, mas no outro prato também pesou a sua prestação defensiva e o comportamento sem bola em geral. O balanço foi um perfil longe de agradar no que toca ao empenho e agressividade. Por isso o diretor-geral Luís Gonçalves em devido tempo lhe fechou a porta.