Caixinha confirma ter sido contactado pelo FC Porto sobre Marchesín

Pedro Caixinha confirmou ter sido contactado por responsáveis do FC Porto sobre Marchesín, recusando, contudo, ter recomendado o guarda-redes aos dragões. O esclarecimento, dado em conferência de imprensa, surge na sequência de uma notícia a dar conta do aval dado pelo português à contratação do argentino pelos dragões, que causou indignação de alguns adeptos do América, que se 'atiraram' ao treinador do Cruz Azul por estar, supostamente, a tentar vender um valor importante de um rival.





"Se há interesse de um clube português em jogadores da Liga mexicana quem será a primeira pessoa que vão contactar para pedir informações? Haver um contacto é uma coisa, agora eu ter recomendado é absolutamente falso", referiu Pedro Caixinha, esperando que o mal-entendido tenha ficado totalmente esclarecido: "Não promovi ninguém porque não sou um promotor, sou um treinador. Se havia uma lista com alguns nomes, se precisavam de uma informação de alguém próxima do jogador, é normal que tenha havido um contacto. Mas eu nunca iria decidir nada. Dou a informação sobre o que penso, eles decidem. Que isto fique bem claro."