Pinto da Costa irredutível e um "desconto" de Jorge Mendes: Calderón lembra compra de Pepe

O 'dosier Calderón' é uma grande entrevista do jornal espanhol 'El Confidencial' a Ramón Calderón, um dos mais polémicos presidentes da história do Real Madrid, que dirigiu o emblema 'blanco' entre 2006 e 2009.

Durante a entrevista, o antigo dirigente dos madridistas recordou alguns dos detalhes das negociações entre o FC Porto e o Real Madrid tendo em vista a contratação do, na altura e agora, defesa-central dos dragões, numa conversa que teve com Predrag Mijatovic, antigo diretor para o futebol dos merengues.

"[Predrag Mijatovic] Virou-se para mim e disse: 'Presidente, já temos o central que procurávamos há tanto tempo. Chama-se Pepe, joga no FC Porto e custa 30 milhões de euros'. Já estávamos há muito tempo à procura de um central para ser titular, desde a altura de Hierro", começou por confessar.

"E eu respondi: '30 milhões de euros? Vamos ver se não nos vão matar por isto, Pedja. Pedja [Predrag Mijatovic] disse-me que não, que era um fenómeno, e eu fui até ao Porto negociar com Pinto da Costa. Não baixou [o preço] nem um euro, mas Jorge Mendes, que era o agente do jogador, fez-nos um desconto importante na sua comissão, até porque queria começar a trabalhar com o Real Madrid. E foi assim que o trouxemos", recordou.