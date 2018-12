Calendário impede tradição

No FC Porto, a mudança de ano civil tem sido pontuada nas últimas épocas com a possibilidade de os adeptos assistirem a uma sessão de trabalho do plantel principal no Estádio do Dragão. O já famoso treino aberto de dia 1 de janeiro não vai este ano realizar-se, devido à alta densidade do calendário da equipa.

É que logo no dia 3 há jogo ‘a doer’, referente ao campeonato nacional, frente ao Aves, e esta proximidade impossibilita que Sérgio Conceição como que abdique de uma unidade de trabalho de alta intensidade – os aprontos de dia 1 são, por tradição, direcionados para os aplausos das bancadas. Fica em aberto a possibilidade de, mais adiante na época e assim o calendário o permita, os adeptos virem a ter a já tradicional oportunidade de espreitar os trabalhos da equipa.

Relativamente ao apronto de ontem, que decorreu no Olival, Otávio e Aboubakar, a recuperar das respetivas lesões, só realizaram tratamento. Bazoer folgou, juntamente com o grupo de trabalho do FC Porto B.