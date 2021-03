Calor algarvio à chegada no Aeroporto de Faro

O FC Porto viajou para o Algarve de avião, ao final da tarde de ontem, aterrando no sul do país quando passavam poucos minutos das 19h30. Apesar das medidas restritivas que continuam a vigorar no nosso país, a verdade é que alguns adeptos não perderam a oportunidade de ver os craques portistas de perto e dar-lhes uma palavra de apoio.

Não eram mais do que uma dezena os presentes à saída do Aeroporto de Faro, que, ainda assim, saudaram de forma efusiva os jogadores e tiraram algumas fotografias.

Da comitiva que viajou para o Algarve para defrontar esta tarde o Portimonense fazem parte 24 jogadores, ficando na Invicta apenas Carraça, Romário Baró e Felipe Anderson, por mera opção técnica, e ainda Mbaye e Marcano, a recuperarem das respetivas lesões.