Campaña lembra passagem pelo FC Porto: «Foi onde toquei no fundo...»

Em 2014, José Campaña chegou ao FC Porto pela mão de Julen Lopetegui, para se juntar a uns dragões que com o técnico espanhol viram também chegou outros jogadores do país vizinho. Vindo da Sampdoria, o médio esperava ter tido sucesso na Invicta, mas a verdade é que a sua passagem pelos azuis e brancos foi tudo menos positiva. Fez apenas seis duelos pela formação principal, chegou a passar pela equipa B, e assumiu agora que, naqueles meses no Porto, viveu o ponto mais negativo da sua carreira. Ainda assim, explica, aqueles momentos negativos acabaram por ser decisivos para o ajudar a chegar onde está atualmente: figura no Levante e convocado para a seleção espanhola.





"Aprendi com tudo. Passei por vários países, nos quais era praticado um futebol diferente. Onde toco no fundo e consigo fazer o meu ponto de inflexão é em Portugal. Chego lá porque o Lopetegui me conhecia e porque havia muitos espanhóis. Fui para o Porto, que é uma equipa com nome e grandes jogadores. Foi difícil, pois tinha a esperança de ter oportunidades por conhecer o treinador, mas não foi assim. A partir daí decidi trabalhar para ir para uma equipa em boas condições físicas e mentais. Não tinha minutos na primeira equipa e decidi ir para a equipa B para não perder esse ritmo de competição. Baixei um degrau, porque confiava no meu futebol para voltar a começar do zero e chegar onde cheguei", garantiu o médio de 27 anos, à 'Marca'.Apesar de não ter tido sucesso com Lopetegui, Campaña assegura que não guarda rancor do técnico. "Não, nada disso! Passam-se muitas coisas num clube e no final de contas estou-lhe agradecido. Esse ano foi o meu ponto de inflexão para atingir a maturidade que me fez ser o que sou agora. É chato porque um futebolista quer sempre jogar, mas em parte agradeço-lhe, pois foi isso que me fez mudar o chip. É lá que toco no fundo e ganho nova vida. Ele pediu-me desculpas e eu sabia que tinha teria muita concorrência", analisou.