Campeões continuam celebrações do título à mesa

As celebrações do título conquistado pelo FC Porto continuam e, em dia de folga, o grupo juntou-se à mesa num conhecido hotel em Vila Nova de Gaia. O convívio contou com a presença de jogadores (Iker Casillas incluído), equipa técnica e staff de apoio, recebendo ainda a visita de um velho conhecido. Héctor Herrera, que está de visita à cidade do Porto, estava hospedado no mesmo hotel e fez questão de cumprimentar e felicitar os seus antigos colegas de equipa.





Ao longo da tarde, alguns elementos do grupo partilharam imagens do convívio, onde foi visível a alegria e boa disposição.