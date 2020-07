Campeões de volta à ação: primeiro treino do FC Porto pós-festa

Finalizadas as primeiras celebrações do título conquistado na quarta-feira, o plantel às ordens de Sérgio Conceição regressou ontem ao trabalho no Olival. No boletim clínico mantêm-se apenas os nomes de Marcano e Sérgio Oliveira, dupla que, mesmo assim, esteve presente no centro de treinos a realizar tratamento e trabalho de ginásio. Sobre Nakajima, que continua à parte do grupo, nem uma palavra no site dos dragões.

Os azuis e brancos iniciaram assim a preparação para a receção ao Moreirense, agendada para depois de amanhã (21h15), onde, no final, será entregue o troféu relativo à conquista da Liga NOS. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, o plantel já trabalhou com camisolas personalizadas com o ‘badge’ de campeão e assistiu, antes da sessão, ao jogo com o Sporting.