Campeões europeus de Sub-19 já chegaram ao Porto e foram recebidos em festa

14h25 - "É um sonho tornado realidade. Ter os adeptos à nossa espera é importante porque percebemos que eles sentem esta vitória como nós", conta Tomás Esteves.14h21 - "É uma sensação muito boa sermos recebidos assim, depois de uma conquista que nos faz entrar na história do futebol do clube e do país. Ainda temos um campeonato pela frente para conquistar", adianta Fábio Silva. "Tenho de estar focado no FC Porto, sei que as pessoas estão atentas ao que faço e que mais tarde ou mais cedo a minha oportunidade via surgir."14h20 - "Diverti-me dentro do campo. É inexplicável, é incrível sermos recebidos desta forma, só temos de agradecer. Isto é o FC Porto", admite Romário Baró.14h18 - "Estou muito feliz por finalmente por ter conquistado um troféu europeu pelo meu clube, é um sentimento de enorme felicidade e orgulho", congfessa Diogo Queiroz.14h16 - "Mantivemos-nos sempre humildes, sempre com o foco no nosso trabalho e foi assim que aconteceu na final-four. O ambiente entre nós era fantástico e tudo fazia prever que as coisas seriam positivas. O sonho que alimentámos durante grande parte da temporada foi concretizado", acresenta o treinador.14h13 - "É uma sensação fantástica ser recebido assim. Estive em dois momentos do FC Porto importantíssimos em termos de conquistas europeias, mas foi há muito tempo. É bom sentir o calor dos adeptos a apoiar-nos. Os jogadores merecem e para eles esta receção, que é mais do que merecida", sublinha o treinador, Mário Silva.14h11 - "Fui ajudar os meus companheiros da melhor forma possível. O chelsea é apenas um nome e nós somos jogadores que gostamos do que fazemos. Isto é o sonho de qualquer jogador da formação mas queremos mais", frisa, por sua vez, Diogo Costa14h04 - "É um enorme orgulho, somos a primeira equipa portuguesa que consegue isto, é um feito, e agora há que desfrutar isto", diz Diogo Leite.14h00 - As claques do FC Porto cantam entusiasticamente quando os primeiros jogadores aparecem na zona das chegadas.A equipa de Sub-19 do FC Porto, que ontem se sagrou campeã da Europa ao vencer o Chelsea na final da Liga Jovem da UEFA por 3-1, já chegou ao Porto. O avião onde viajavam os dragões aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro às 13h22 desta terça-feira onde estavam centenas de adeptos à espera.A claque portista marca também presença no aeroporto com muitas bandeiras e ouvem-se vários cânticosÀs 17 horas, Rui Moreira irá receber a equipa na Câmara Municipal do Porto, de onde os azuis e brancos seguirão para o museu no Estádio do Dragão para 'entregar' o troféu conquistado em Nyon.