Campus Casillas em Espanha

Sendo uma figura incontornável no seu país, tanto a nível desportivo como social, Iker Casillas tem o seu nome ligado a um campus de futebol destinado a rapazes e raparigas entre os 7 e os 15 anos, que terá lugar nos meses de junho e julho nas cidades de Madrid e Ávila. Sob o lema ‘Converte-te no craque da tua equipa’, os mais jovens terão oportunidade de mostrar as suas qualidades, correspondendo à chamada que Casillas fez nas redes sociais. *