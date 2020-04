Cândido Costa e o pedido a Mourinho para sair: «Disse-me: ‘Só podes ser atrasado mental’»

Cândido Costa recordou, em entrevista à FC Porto TV, o momento da sua saída dos azuis e brancos numa altura em que a equipa era ainda orientada por José Mourinho. O antigo extremo revelou a conversa que teve com o treinador português e como tudo foi determinante para a sua carreira.





"Fui estúpido. Era muito acarinhado pelos adeptos, tive esse privilégio. Nesse momento, tinha um grande papel na equipa sub-21, mas não tinha minutos no FC Porto. Sentei-me com Mourinho e disse que queria ser emprestado. E ele disse: 'Só podes ser atrasado mental'", confessou."Queria jogar, tive boas temporadas com o FC Porto e pensei que estava num momento decisivo [da carreira]. Mas acabei por ir embora e quando regressei, Mourinho já tinha ido para o Chelsea. Quando vi os meus colegas a vencerem o campeonato pensei: 'Sou mesmo uma acha para a fogueira'", concluiu.