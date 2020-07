Carga policial nos Aliados pôs fim à festa dos adeptos do FC Porto

As celebrações dos adeptos do FC Porto na Avenida dos Aliados, na madrugada de ontem, chegaram ao fim de forma abrupta, depois de o Corpo de Intervenção da PSP ter sido chamado para dispersar os muitos adeptos que ainda se encontravam no local a altas horas da madrugada.

As autoridades foram mobilizadas para o coração da Invicta para pôr termo à situação, mas a presença das mesmas gerou um pequeno foco de tensão com os adeptos, sendo que vários objetos terão sido inclusive arremessados na direção da Polícia. Perante a resistência de alguns dos portistas presentes, as autoridades recorreram à força, numa ação que foi amplamente criticada nas redes sociais. Pelo meio, pelo menos um agente ficou ferido numa mão, tal como revelou, à Lusa, uma fonte do Comando Metropolitano.