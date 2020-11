Carlos Queiroz chama Uribe e Luis Díaz para jogos da Colômbia

Os médios do FC Porto Uribe e Luis Díaz foram convocados pelo selecionador da Colômbia, o português Carlos Queiroz, para os jogos de qualificação para o Mundial, frente ao Uruguai e Equador.

Os dois jogadores fazem parte da lista de convocados do selecionador português, que chamou 24 atletas para as duas partidas, entre eles o médio James Rodríguez, que alinha nos ingleses do Everton, mas que também já jogou nos 'dragões'.

A Colômbia, que está terceiro lugar com quatro pontos na fase de qualificação, recebe o Uruguai, sexto com três, no dia 13 de novembro, deslocando-se depois, em 17, ao Equador, que é quinto, também com três pontos.