Carraça confirmado na lista do FC Porto para a Champions

Carraça foi mesmo incluído pelo FC Porto na lista de inscritos para a fase de eliminatórias da Liga dos Campeões, um cenário que adiantamos na nossa edição desta terça-feira.





O lateral, de 27 anos, beneficiou da saída de Nakajima neste último mercado de inverno para preencher uma vaga. Face à oportunidade e tendo em conta a sobrecarga de jogos, as limitações que têm sido impostas pela Covid-19 e dada a atitude competitiva do jogador que agrada a Sérgio Conceição, a decisão dos dragões passou por incluir um jogador que é também polivalente e pode, caso necessário, cumprir mais do que uma posição no terreno.