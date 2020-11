Carraça e Felipe Anderson estreiam-se a titulares pelo FC Porto

Sérgio Conceição promoveu duas estreias no onze titular do FC Porto para o jogo deste sábado diante do Fabril, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e que poderá seguir, em direto, aqui.





Carraça e Felipe Anderson, dois dos reforços da equipa portista para esta temporada, estrearam-se hoje na condição de titulares na formação portista, sendo o extremo português, ex-Boavista, o 29.º jogador lançado por Sérgio Conceição esta época.