Carraça fora da lista do FC Porto para a fase de grupos da Champions

O FC Porto enviou para a UEFA na noite desta terça-feira a lista de inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Devido às restrições do fair play financeiro, os dragões podem inscrever apenas 21 jogadores na Lista A (ao invés dos habituais 25), aos quais se podem juntar alguns jovens nascidos até 1999.





Ora, de acordo com as informações apuradas, Carraça é a ausência mais notada, sendo que também Mbaye e Marcano, por se encontrarem lesionados, ficaram fora da lista.Em sentido contrário, a lista enviada já conta com os nomes de Malang Sarr, Felipe Anderson e Marko Grujic, reforços contratados no derradeiro dia de mercado.