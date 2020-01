Casa de Corona assaltada durante a final da Allianz Cup

O 'Jornal de Notícias' adianta ao início da madrugada que a casa de Jesús Corona terá sido alvo de um assalto durante a final da Allianz Cup , partida que os dragões perderam diante do Sp. Braga por 1-0.De acordo com aquele jornal, os assaltantes terão invadido a habituação do jogador, localizada em São Félix da Marinha (Vila Nova de Gaia), ameaçando a sua empregada com uma arma, levando consigo joias "num valor ainda por quantificar".