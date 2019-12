Casa de jogador do FC Porto assaltada em dia de jogo: família estava no interior

A casa de Otávio, jogador do FC Porto, foi assaltada esta quinta-feira, pelas 21h30, enquanto decorria o jogo do clube frente ao Feyenoord, no Estádio do Dragão.Três assaltantes esperavam que não estivesse ninguém presente na residência, invadiram o imóvel pelo 1.º andar, mas acabaram por ser surpreendidos por Diandra Machado, mulher do jogador do FC Porto, que terá confrontado os suspeitos.De acordo com informações recolhidas por, os assaltantes conseguiram roubar algumas jóias e relógios, tendo abandonado o local num Mercedes, segundo relataram testemunhas presentes no local. A PSP está agora a investigar o caso.(Em atualização)