Casillas à mesa com Puyol

Casillas almoçou ontem com Puyol, antigo capitão do Barcelona e companheiro do guardião na seleção espanhola. "E chega um dia em que te juntas a comer e começas a falar de clássicos, de Europeus e Mundiais vividos; e de mil histórias que te vêm à cabeça. Um prazer, senhor Carles Puyol", escreveu Iker.