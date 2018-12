Casillas: «Agora preocupam-nos as taças e o campeonato»

Rei morto, rei posto. Arrumada a questão do apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, para mais com um triunfo que já nem era necessário às contas portistas, Casillas não quer pensar na Champions tão cedo. O espanhol, de 37 anos, aponta todas as baterias às provas internas, deixando perceber a espinha encravada na garganta que as taças nacionais representam para si.

"Para já, gostaria de ganhar a Allianz Cup, que o FC Porto ainda não tem, e uma Taça de Portugal, porque fiquei sem ela duas vezes, uma na final, nos penáltis, e outra nas meias-finais também nos penáltis. Gostaria de viver essa experiência, pois a final da Taça é muito bonita. Claro que quero também ganhar o bicampeonato, porque seriam dois anos consecutivos a ir à Avenida dos Aliados, depois de sofrer nas duas primeiras épocas. Ganhar a Champions também seria muito bom, mas há que ser realista", referiu o espanhol.

Até que a Liga dos Campeões volte ao calendário "faltam quase três meses e muito vai acontecer", pelo que o foco, reiterou Casillas, é outro. "O que nos preocupa agora em dezembro e janeiro é apurarmo-nos na Taça de Portugal, deixar o campeonato bem encaminhado e ter a possibilidade de conquistar a Allianz Cup, que tem fugido ao FC Porto", afirmou.

Sobre a prova europeia, o guardião comentou o facto de ter chegado à sua 100ª vitória na prova, mas fez questão de, à boleia do feito, destacar a atitude coletiva: "É um número a que não é fácil chegar. Creio que só sucedeu comigo e com o Cristiano Ronaldo. Mas isto é um desporto coletivo e conseguimos três pontos importantes. Não por precisarmos da vitória... Mas vir à Turquia e ganhar um encontro como este, sabendo que já estávamos classificados em 1º lugar é de se elogiar."



Mais um elo numa cadeia histórica



Jovens como Diogo Leite, que se estreou na Champions na terça-feira, podem beneficiar da presença de alguém como Casillas na equipa. O espanhol lembrou que também ele já foi ‘pequenino’. "Quando era miúdo gostava de ter à minha frente o Sanchis, o Hierro, o Redondo, o Raúl, o Roberto Carlos... Jogadores que me ensinaram muitas coisas. O que aprendi tento agora passar, à minha maneira. E espero que dentro de 10/15 anos eles transmitam essas sensações a outros."



«Relação com Luis Enrique muito boa»



A realizar uma temporada de excelente nível, Iker Casillas poderia ver a sua continuada ausência da seleção espanhola como uma enorme injustiça. O guardião garante que não é esse o caso e ressalva ter um bom entendimento com o homem encarregado de fazer as escolhas.



"A minha relação com o selecionador é muito boa. Já falei com o Luis Enrique e disse que se um dia precisar de mim estarei encantado por ir. Significaria que faço as coisas bem e que continuam a olhar para mim, mas também entendo que ele aposte noutros jogadores em quem tem confiança. O que tenho de fazer é treinar mais e fazer as coisas bem para ajudar o FC Porto", referiu.





Neste âmbito, o guarda-redes fez questão de salientar que a sua posição como titular do FC Porto é altamente cobiçada, até pelo mais jovem dos guardiões azuis e brancos: "A concorrência é muito grande, sobretudo com o Vaná e o Fabiano, que são guarda-redes estupendos. E logo a seguir vem um craque, o Diogo Costa, que me parece que vai ser um grandíssimo guarda-redes."