Casillas: «Alguns dizem que não temos mérito»

Iker Casillas mostrou-se satisfeito com mais uma vitória do FC Porto , a 17.ª consecutiva em todas as provas, e usou as redes sociais para dizer que há quem desvalorize o feito dos dragões."Hoje conseguimos mais uma! Alguns dizem que não temos mérito, outros dizem que sim. Eu estou com os segundos. Força FC Porto", escreveu o guarda-redes.Frente ao Aves, Casillas chegou ao centésimo jogo no campeonato português. O clube assinalou o feito e o guardião deixou outro comentário: "Feliz por vestir esta camisola".