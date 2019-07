Conceição e jogadores do FC Porto de volta ao trabalho: veja como foi a chegada Conceição e jogadores do FC Porto de volta ao trabalho: veja como foi a chegada

A pré-época do FC Porto arrancou esta segunda-feira. Jesus Corona, o treinador Sérgio Conceição, Otávio e Pepe foram dos primeiros a chegarem esta manhã ao Centro de treinos do Olival.O guarda-redes Iker Casillas, que sofreu um enfarte do miocárdio no passado mês de maio, também se apresentou no Olival, tendo chegado eram cerca das 8h16.Às 8h21 chegou o presidente portista Pinto da Costa, tendo-se juntado a Luís Gonçalves, diretor geral da SAD, que foi o primeiro dirigente portista a chegar ao Olival.