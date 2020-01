Casillas apura forma física e mostra trabalho no ginásio

Iker Casillas continua a trabalhar para se manter em forma e, esta sexta-feira, publicou uma imagem do trabalho que faz no ginásio para apurar os índices físicos.





O guardião, devidamente equipado com as cores do FC Porto, partilhou uma fotografia a levantar pesos, com uma legenda que pode indiciar algum otimismo relativamente ao futuro."A carregar... 95%", escreveu Iker, que rapidamente recebeu centenas de comentários de adeptos a pedirem o seu regresso.