Casillas atira-se ao Benfica: «No FC Porto-Benfica do ano passado ninguém se sentiu prejudicado...»

https://t.co/t0W0Fs46vC vía @record_portugal

Me hubiera gustado leer estas declaraciones el 3 de diciembre de 2017. Después de un Porto VS Benfica en Dragao. Parece que ese día las cosas se hicieron bien y nadie se sintió perjudicado. Un abrazo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 de janeiro de 2019

Iker Casillas reagiu, esta quarta-feira, às declarações publicadas na Newsletter do Benfica , na qual as águias exigem responsabilidades e pedem uma mudança, "doa a quem doer".O guardião espanhol recorreu ao Twitter para recordar o jogo realizado no Dragão na época passada, para o campeonato, no qual os dragões viram um golo de Herrera ser anulado por fora-de-jogo."Gostava de ter lido estas declarações a 3 de dezembro de 2017. Depois de um Porto - Benfica no Dragão. Parece que nesse dia as coisas foram bem feitas e ninguém se sentiu prejudicado. Um abraço", escreveu o espanhol.