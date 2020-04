Casillas 'avisou' Michel para não visitar o Porto

Sempre ativo nas redes sociais, Iker Casillas protagonizou mais um direto no Instagram, desta vez uma conversa com Michel González, um velho amigo e outra glória do Real Madrid. A meio do diálogo, a propósito de uma eliminatória da Taça dos Campeões Europeus em que o Real Madrid derrotou o FC Porto, em 1987/88, o guarda-redes deixou um aviso em jeito de brincadeira ao antigo craque merengue.





"No Porto não se esquecem de ti e do Llorente. Se vieres cá não tem deixam entrar...", referiu Casillas, motivando uma troca de gargalhadas entre os dois.Recorde-se que Michel González e Paco Llorente deram a volta a uma eliminatória no Estádio das Antas. Depois de o FC Porto se ter colocado em vantagem com um golo de António Sousa, Llorente fez duas assistências primorosas para outros tantos golos de Michel que deram o apuramento ao Real Madrid."O Porto é maravilhoso", respondeu Michel, não se deixando intimidar pela provocação de Casillas, e ao mesmo tempo aprovando a sua escolha pelo Dragão, em 2015.