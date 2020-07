Casillas cada vez mais ansioso para que o FC Porto conquiste o título

A apoiar a equipa desde fora, Iker Casillas não esconde a sua ansiedade pelo facto de a reconquista do título estar cada vez mais perto.





El equipo está mereciendo todo! Gran paso para el CAMPEONATO! Unos pasitos más... Ánimo! https://t.co/Rk4ySwL6mj pic.twitter.com/rzhCLEmTJk — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 5, 2020

Pouco depois do apito final, o espanhol utilizou as suas redes sociais para sinalizar o triunfo, dando ênfase ao mérito do grupo de trabalho orientado por Sérgio Conceição. "A equipa está a merecer tudo! Grande passo para o campeonato! Uns passinhos mais... Ânimo!", escreveu Casillas.