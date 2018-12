Casillas: «Campeonato é o que os adeptos nos pedem mais»

Casillas até gostava de chegar longe, muito longe, na atual edição da Liga dos Campeões, mas pelo menos para já as suas preocupações são outras e relacionam-se com o que vai ouvindo das bancadas."Fizemos uma fase de grupos da Liga dos Campeões muito boa, na qual igualámos os 16 pontos de 1996/97, mas para nós o mais importante é o campeonato. É o que os adeptos mais querem e mais nos pedem. Além disso, vendo o que pode acontecer no próximo mês e meio, temos a possibilidade de ir à final da Taça da Liga, um troféu que o FC Porto ainda não tem nas suas vitrinas. Este grupo merece ser o primeiro a colocar esse troféu no Museu FC Porto. Também temos um jogo muito importante contra o Moreirense para a Taça de Portugal", afirmou o guarda-redes, ao site do clube, à margem da sua presença na gala do 80.º aniversário do jornal Marca.O espanhol, de 37 anos, mostrou-se sensível ao facto de Pinto da Costa o ter acompanhado na visita relâmpago à capital espanhola, esta quinta-feira de manhã, onde foi questionado sobre a possibilidade do FC Porto vir a encontrar o Atlético Madrid nos oitavos-de-final da Champions: "Isso demonstra que se preocupa com os jogadores. É claro que aqui me falam do FC Porto e da possibilidade de jogar contra o Atlético Madrid, mas vamos ver o que acontece no sorteio de segunda-feira. Vai ser um sorteio bonito e apetecível. Se pudesse pedir um regresso à cidade de Madrid, pediria para o fazer em maio, pois seria sinal de que a equipa tinha feito as coisas muito bem."