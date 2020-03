Casillas confirmado nas eleições à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol

Iker Casillas confirmou ontem a decisão de se candidatar à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pese embora tenha voltado a manifestar o seu desagrado pelo facto de a data das eleições ter sido antecipada, o que, no seu entender, prejudica a sua candidatura.

Disso mesmo deu conta o ainda guarda-redes do FC Porto na reunião que manteve com Irene Lozano, presidente do Conselho Superior dos Desportos. "Sigo na corrida eleitoral, a minha candidatura continua", garantiu Casillas à saída do encontro.