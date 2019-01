Casillas considera Conceição o obreiro do título: «Vão dizer que sou um 'puxa-saco'»

O guarda-redes Iker Casillas, do FC Porto, admitiu esta segunda-feira, em entrevista ao Porto Canal, que o treinador Sérgio Conceição é o principal "responsável pela conquista do título nacional" da época passada. O guardião dos dragões teceu grandes elogios ao técnico portista e não hesitou em apontar todas as mudanças que fez na mentalidade do grupo."Os meus colegas vão dizer que sou um 'puxa-saco', mas a verdade é que grande parte da responsabilidade pelo título é do mister. O Sérgio chegou a um balneário em que faltava experiência, ele recuperou jogadores que estavam emprestados e fizemos uma equipa. E disse-nos que íamos ganhar o campeonato. Disse logo no início, não depois da 20ª jornada. Isso fez-nos refletir", disse Casillas.Em relação ao início da temporada, Casillas considerou que quando começou o campeonato de 2017/18, "dos três grandes, o FC Porto seria o terceiro em todas as apostas". "Ninguém metia um euro por nós. À medida que foi avançando o campeonato, as pessoas passaram a ter respeito por nós", afirmou.