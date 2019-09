Casillas: «Continuemos com esta luta»

Todo va despacio pero tiene que ser así. Calma y avanzando poco a poco. Todas las barreras se tienen que superar. No hay obstáculo. Tú mente debe estar limpia. No quiero ser ejemplo de nada. Sigamos con esta pelea!! ? pic.twitter.com/tA3T9bdADt — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 16, 2019

Iker Casillas partilhou nas redes sociais uma imagem de um monitor com os resultados de um teste físico a que se submeteu, constando que "tudo vai devagar, mas é assim que tem de ser".O guarda-redes espanhol do FC Porto, vítima de um enfarte em maio deste ano, ainda não anunciou se pretende pendurar as luvas."Tudo vai devagar, mas é assim que tem de ser. Com calma, a avançar lentamente. Todas as barreiras têm de ser superadas. Não há obstáculo. A tua mente deve estar limpa. Não quero ser exemplo de nada. Continuemos com esta luta", escreveu o jogador, de 38 anos, no Twitter.