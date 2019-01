Casillas dá o mote como um capitão

Não é capitão do FC Porto, mas a sua enorme experiência internacional confere-lhe um estatuto ao alcance de poucos. Iker Casillas, de 37 anos, deixou ontem uma mensagem à própria equipa nas redes sociais que poderia muito bem ser uma passagem da célebre roda de grupo com que os dragões terminam todas as suas partidas. O discurso do guardião é claro: a equipa não pode desbaratar o que de positivo fez até ao momento e, mais do que isso, é importante que continue com a mesma atitude e compromisso para que o final de época traga os objetivos desejados.

"Estamos onde nos propusemos mais ou menos pelo mês de julho. Agora depende de nós que tudo o que foi conseguido até ao momento sirva de algo!", escreveu o guardião, na sua conta no Instagram, terminando a sua mensagem com um apelo ao compromisso de todos: "Não baixemos os braços! Cerremos os dentes e comecemos a batalha!"

O discurso poderia muito bem ser de um dos dragões que ocupam os primeiros lugares da hierarquia de capitães, nomeadamente Herrera, Danilo Pereira, Felipe e Brahimi, mas não é. De qualquer forma, o espanhol é sem surpresas um nome extremamente respeitado no balneário e poderá vir, a médio prazo, a envergar a braçadeira azul e branca.

Visita a Vigo

Sem esquecer as suas obrigações profissionais, Casillas fez ontem uma viagem relâmpago a Vigo, na Galiza, onde assistiu na companhia da família a um desfile do Dia de Reis. Segundo a tradição espanhola, os presentes de Natal são desembrulhados não na noite de 24 para 25 de dezembro, mas sim no Dia de Reis, pelo que o dia é vivido com especial emoção pelas crianças... E Casillas é pai de dois meninos. Hoje estará no treino, no Olival.