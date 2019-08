Casillas dedicou tarde ao padel

Iker Casillas experimentou uma tarde diferente do habitual e dedicou parte da mesma a uma modalidade nova: o padel. Em Espanha por estes dias, o experiente guardião resolveu vivenciar um desporto que faz furor justamente no país vizinho e partilhou as fotografias desta incursão nas redes sociais. "Tarde de padel com os ‘cinquentões’", escreveu San Iker, numa publicação que causou alvoroço e recebeu os comentários de Feliciano López, conhecido jogador espanhol de ténis, e de Carles Puyol, antigo capitão do rival Barcelona.





"Quando quiseres jogamos, um abraço", escreveu o antigo adversário na liga espanhola, que não ficou sem resposta do guarda-redes. "Não te tenho medo. A pista sim", retorquiu o guardião.Uma troca de palavras bem-disposta que reflete o humor de Casillas nesta etapa de recuperação gradual da atividade física que teve que interromper em maio último, em virtude de um enfarte do miocárdio. Com a carreira futebolística em suspenso por tempo indeterminado por força precisamente dessa contrariedade, o guarda-redes vai aproveitando para, de forma progressiva, ganhar ritmo e, quando chegar a altura, tomar uma decisão sobre o rumo a dar à vida de alta competição.